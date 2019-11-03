Акция против демонтажа барельефа Жукову прошла в Одессе

На акцию жители Одессы вышли после того, как барельеф маршалу Жукову был демонтирован со здания Приморского военкомата.

Разрушение барельефа маршалу Жукову возмутило мэра Одессы Подробнее

«Мирная акция „Реквием по Жукову“ состоялась в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87», — говорится в материале.

Отмечается, что люди собрались, чтоб выразить свой протест против демонтажа барельефа.

К месту, где ранее находился барельеф люди возложили цветы, указано в тексте.

Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо горожанам».По его словам, действия национал-радикалов не отражают настроения жителей города. Глава города подчеркнул, что снос не согласовывали с горожанами, что в корне неверно.

Кроме того, Труханов раскритиковал деятельность украинского Министерства обороны, уточнив, что националисты, демонтировавшие барельеф, сослались на санкцию от квартирно-эксплуатационного отдела ведомства.