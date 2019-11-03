Акция против демонтажа барельефа Жукову прошла в Одессе
На акцию жители Одессы вышли после того, как барельеф маршалу Жукову был демонтирован со здания Приморского военкомата.
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«Мирная акция „Реквием по Жукову“ состоялась в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87», — говорится в материале.
Отмечается, что люди собрались, чтоб выразить свой протест против демонтажа барельефа.
К месту, где ранее находился барельеф люди возложили цветы, указано в тексте.
Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо горожанам».По его словам, действия национал-радикалов не отражают настроения жителей города. Глава города подчеркнул, что снос не согласовывали с горожанами, что в корне неверно.
Кроме того, Труханов раскритиковал деятельность украинского Министерства обороны, уточнив, что националисты, демонтировавшие барельеф, сослались на санкцию от квартирно-эксплуатационного отдела ведомства.