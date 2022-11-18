Мир 18 ноября 2022, 17:58 Акция протеста в Кишиневе собрала более 50 тысяч человек «Шос»: на акцию протеста перед зданием Генпрокуратуры пришли более 50 тысяч человек

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Свыше 50 тысяч человек протестуют перед зданием Генпрокуратуры Молдавии в Кишиневе. Об этом сообщили представители местной оппозиционной партии «Шор». Их слова привели в Telegram-канале RT.

Сторонники «Шор» являются организаторами акции. Собравшиеся перед зданием Генпрокуратуры протестующие выступают против президента Молдавии Майи Санду. Кроме того, они требуют отставки генпрокурора и главы Конституционного суда.

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Очередная акция протеста проходит в Кишиневе 18 ноября. Из-за большого скопления людей пришлось перекрыть улицу напротив здания Генпрокуратуры. На опубликованных RT кадрах видно, как поток людей мирно идет по улице. Причем часть протестующих сместилась на полосу автомобильной дороги.

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На месте протестов находятся сотрудники полиции. При этом пока не сообщается о столкновениях протестующих со стражами закона. Также пока неизвестно о каких-либо беспорядках или нарушениях спокойной обстановки в городе.