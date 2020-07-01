Акция протеста шахтеров у офиса Зеленского в Киеве переросла в потасовку с полицией

Участники акции протеста шахтеров собрались у здания администрации президента Украины в Киеве. Полиция начала разгонять митингующих и отбирать у них палатки, в итоге все переросло в потасовку.

Видео инцидента выложил в Fасebook глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Горняки не захотели отдавать палатки, они начали противостоять сотрудникам в форме, в итоге полицейским пришлось применить силу. «Вот как выглядит страх перед людьми!» — написал в посте Волынец. Шахтеры вышли на митинг с требованием погасить долги по зарплатам и не останавливать работу шахт. К ним уже выходила замглавы офиса президента Юлия Ковалив. Она заявила, что вся задолженность должна быть погашена.