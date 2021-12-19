Акция протеста против Зеленского с конфетами прошла в Киеве

Акция протеста против действующего президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Киеве. При этом детям раздавали конфеты в честь Дня святого Николая.

«Если кратко — участники акции заявили, что Зеленский на посту президента не выполняет свои обещания, и обвинили в «предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах», — описало ее украинское издание «Вести».

По ряду данных, в руках у манифестантов были плакаты с именами погибших в Донбассе, умерших от коронавируса и правоохранителей, убитых на Майдане в 2013–2014 годах. Протест организовал Институт единства и социальной справедливости.

Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал стиль правления Владимира Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х. Такое высказывание он сделал в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону.