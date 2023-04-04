Мир 04 апреля 2023, 21:13 Акция протеста против поставок оружия на Украину началась у штаб-квартиры НАТО Акция протеста против поставок оружия ВСУ у штаб-квартиры НАТО собрала около 50 человек РИА «Новости»

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У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые проходит акция протеста против поставок оружия на Украину. Митинг приурочили к встрече глав МИД стран — участниц альянса, которые прямо сейчас обсуждают новую программу отправки оружия украинской армии. Как сообщил ТАСС, к акции присоединились порядка 50 человек.

К штаб-квартире альянса прибыли активисты из Бельгии, Франции, Германии и других стран, а также россияне и украинцы, живущие сейчас в Евросоюзе. В руках они держат плакаты с призывами прекратить поставки вооружения ВСУ, с обвинениями в разжигании конфликта и с портретами погибших на Донбассе детей. Также некоторые участники принесли с собой портреты погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского.

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«Наша задача — напомнить миру <...> о том, кто был зачинщиком войн последние 74 года, кто настоящий агрессор, и почему важно немедленно прекратить вооружение Украины», — сказала одна из организаторов митинга Анна Новикова.

Перед началом встречи генсек НАТО, отвечая на вопрос журналиста о вступлении Украины в альянс, что говорить об этом рано. Так как первый шаг на пути к этому — сохранение Украины как независимой нации, то есть ее победы в конфликте с Россией.