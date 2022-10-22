Акция протеста против политики властей Италии по Украине прошла в Генуе | 360°

22 октября 2022, 22:32
Акция протеста против политики властей Италии по Украине прошла в Генуе
В Генуе демонстранты устроили протесты против политики властей Италии по Украине
Демонстранты вышли на улицы Генуи, протестуя против политики властей Италии в отношении Украины и антироссийских санкций. Об этом сообщила в Telegram-канале местная общественная организация «Свободная площадь».
Акция протеста состоялась на центральной площади Генуи. Участники митинга требовали свободу народам, а также освобождения Италии от господства США и Евросоюза. Манифестанты размахивали флагами России, Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Собравшиеся также почтили память двух граждан Италии, которые погибли в Донбассе.
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«Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов» — гласила надпись на транспаранте.
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Итальянские СМИ 15 октября сообщили о гибели в Донбассе уроженца Сардинии Путцолу. Мужчина был добровольцем на стороне ДНР. В марте погиб итальянец Онгаро, служивший в Народной милиции.
В Европе все чаще звучат призывы к урегулированию украинского кризиса, а также к отказу от санкций в отношении России. Власти немецкого города Штральзунд предложили ратушу в качестве площадки для проведения переговоров России и Украины. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал контакты с российским коллегой Владимиром Путиным.
Италия
Украина
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