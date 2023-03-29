Мир 29 марта 2023, 18:22 Акция протеста против исключения бокса из программы Олимпиады прошла в Лозанне Олимпийская чемпионка Моссели призвала МОК не разрушать мечту боксеров о победе на Играх YouTube

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В Лозанне прошли две массовые мирные акции протеста, посвященные будущему олимпийского бокса. Их организовали в рамках кампании Stand for Boxing перед штаб-квартирой Международного олимпийского комитета. Протест возглавила чемпионка мира и Олимпийских игр из Франции Эстель Моссели.

К Моссели присоединились боксеры России, Казахстана, Франции, Швейцарии, Польши, Германии и Италии.

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«Я призываю МОК не разрушать мечту многих боксеров, которые делают все возможное, чтобы стать частью олимпийского движения», — отметила чемпионка.

Она обратила внимание, что акция стала отличной возможностью для бокса продемонстрировать страсть к спорту. Моссели подчеркнула важность совместной работы IBA и МОК во благо спортсменов.

Протесты собрали более 500 боксеров, тренеров и болельщиков. Они высказались за олимпийское будущее бокса под руководством IBA.

В 2019 году МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания из-за финансового кризиса и потребовал ее реформировать. В декабре 2022 года бокс пообещали не исключать из программы Олимпийских игр.