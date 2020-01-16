Акция протеста прошла в Лувре

Около двух сотен криминалистов устроили акцию протеста в стеклянной пирамиде Лувра. Они оделись в белые халаты, забрызганные «кровью», и медицинские перчатки. По всей площади протестующие разбросали искусственные части человеческих тел. Этим они хотели изобразить место преступления и теракт.

Основная цель акции — приравнивание криминалистов к полицейским. Им не нравится, что их считают гражданским персоналом. Из-за этого их зарплаты и социальные льготы ниже, чем у полиции.

Протестующие утверждают, что криминалист, приехавший на место происшествия, несет точно такой же риск, как и полицейский.