Акция протеста из-за саммита НАТО прошла в Мадриде

Около двух тысяч человек прошли маршем по улицам Мадрида, требуя отмены саммита НАТО, который начнется в столице Испании в ближайший вторник, 28 июня. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что люди выступили против самого существования Североатлантического альянса.

Газета El Mundo сообщила, что среди участников протестной акции оказались бывшие и действующие депутаты испанского парламента, а также представители политических партий. Во главе марша прошел бывший депутат Европарламента Вилли Мейер.

Колонны прошли их района Аточе до конца площади Испании, где зачитали манифест с требованием распустить НАТО. По данным Национальной полиции Испании, мероприятие прошло без беспорядков и происшествий.