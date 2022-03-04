Акция в поддержку спецоперации России на Украине прошла в Армении

Акция, поддерживающая специальную операцию России на Украине, прошла в Ереване перед зданием российского посольства. В ней приняли участие представители Компартии Армении и их соратники.

Руководитель Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян заявил, что КПА полностью одобряет российскую спецоперацию, ведь она направлена против национализма и фашизма.

«В 2014 году при поддержке США и ЕС к власти на Украине пришли фашистские и нацистские силы. С тех пор в стране проводится политика отчуждения прав русскоязычного населения. России не оставалось ничего, как поддержать народ в его желании самоопределения», — сказал Казарян. Его процитировал «Спутник Армения».

Он выразил мнение, что украинский режим способствовал убийству мирных людей, жителей Донбасса. Председатель Союза советских офицеров Армении Ашот Папян подчеркнул, что борьба с фашизмом на украинской территории — единственное, что оставалось РФ. Ведь НАТО практически вторгся в постсоветское пространство.