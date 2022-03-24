Массовая акция «Мы против НАТО» прошла в Белграде перед разрушенным зданием генштаба. Она приурочена к годовщине бомбардировок 1999 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Сербии 24 марта вспоминают о началах бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. Ряд общественных организаций через социальные сети собрали граждан на акцию «Мы против НАТО». Она прошла в центре Белграда перед старым зданием генштаба, разрушенным ударом авиации альянса в ночь с 23 на 30 апреля 1999 года. Тогда погибли четыре человека, ранения получили еще 40.

Собравшиеся перекрыли движение на улице Кнеза Милоша между старым зданием генштаба, МИД и правительством. Многие участники пришли с флагами России.

«Обращаюсь к вам от имени поколения, которое не только оказалось под бомбами, но и часто страдает бесплодием из-за обедненного урана НАТО. Мадлен Олбрайт — нам тебя не жалко!» — заявил со сцены активист Дамнян Кнежевич.

Он также поддержал нынешнюю политику Москвы.

«Не дадим Западу демонизировать наших братьев-русских, как демонизировали нас в 1999 году», — сказал активист.

Участники митинга поддержали его одобрительными криками и аплодисментами.

К бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия в 1999 году привело противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии. При этом военная операция началась без одобрения Совета безопасности ООН на основании утверждения НАТО о проведении властями Югославии этнических чисток в косовской автономии.

Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Погибли более 2,5 тысячи человек в том числе 87 детей. Ущерб составил 100 миллиардов долларов.

Как отмечают медики, применение авиацией НАТО бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что Сербия стала лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе. Ежегодно в стране выявляют более 60 тысяч новых случаев заболевания.

Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил, почему его страна никогда не вступит в НАТО: потому что не может забыть гибель детей при натовских бомбардировках Югославии в 1999 году.