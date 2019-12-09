Майдана не будет. Акция «Дозор на Банковой» на Украине закончится вместе с саммитом

Оппозиция не планирует заканчивать акцию у офиса главы Украины. Активисты провели там всю ночь и намерены ждать первых результатов встречи в «нормандском формате». Политолог из Франции Ксавье Моро рассказал «360», что обсудят лидеры стран и ждать ли Киеву второго Майдана.

Мероприятие не перерастет во что-то глобальное и, скорее всего, закончится само собой сразу после встречи в нормандском формате. Так считает политолог из Франции Ксавье Моро.

«Серьезного ничего с этой акцией не будет. Это факт. Понятно ведь, о чем будут говорить на встрече. Главной темой станет газ, транзитный газ через Украину. Может, будут говорить об амнистии, обмене пленными. Тему автономии Донбасса не будут поднимать, уверен почти на 100%», — заявил Моро.

По мнению собеседника «360», только эта тема может вызвать реальный отклик оппозиции и беспорядки. И то лишь в том случае, если автономию Донбассу дадут или хотя бы пообещают. Однако сам Зеленский вряд ли на это пойдет.

А вот если действующий президент решит дать автономию Донбассу, тогда возможно все. Если люди, которым нечего терять. Но сейчас об этом говорить рано, думаю политолог.

О продолжении акции сообщил телеканал «Наш». «Продолжается акция „Дозор на Банковой“… Активисты провели здесь целую ночь и намерены дождаться первых результатов „нормандской встречи“», — цитирует корреспондента канала РИА «Новости». Пока на месте все спокойно.

Ранее в воскресенье оппозиция провела в центре Киева акцию под лозунгом «Красные линии для Зе». Тогда на площади Независимости собралось несколько тысяч человек. Произошло это в преддверии саммита в «нормандском формате». Призвали к мероприятию три украинские партии — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

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Демонстранты с флагами Украины, знаменами партий и плакатами решили напомнить своему президенту о необходимости защищать национальные интересы в ходе диалога с главами других стран. По мнению организаторов, Зеленский не должен пересекать так называемые «красные линии».

Например, от него потребовали не допустить компромиссов в отношении единства Украины и европейского и евроатлантического курса. Непозволительным участники акции сочли и выборы в Донбассе. Не обошлось и без отделения Крыма — это еще одна «красная линия».

Одним мероприятием дело не закончилась. И по окончании одной акции началась другая — на улице Банковой, прямо возле офиса Владимира Зеленского.

Первый за три года саммит глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.