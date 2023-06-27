Мир 27 июня 2023, 02:15 Акции западных производителей оружия упали после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» — СМИ FT: акции западных производителей оружия упали в цене после попытки мятежа Пригожина Freepik

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Цена акций самых крупных производителей оружия серьезно понизилась после попытки вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России. Об этом сообщило издание The Financial Times.

В материале указано, что акции основных американских поставщиков Пентагона — компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman и других — просели на 1-2% за день до торгов. Кроме того, акции ряда европейских оборонных организаций потеряли в цене выше 5%. Стоимость бумаг итальянского авиаконцерна Leonardo снизилась на 4,6%, а немецкий Rheinmetall упал на 4,2%.

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Авторы издания также отметили, что бумаги французских компаний Thales упали в цене на 2,6% и 3,6% соответственно. Компания BAE Systems из Великобритании потеряла до 3% своих акций на рынке. Несмотря на эти обстоятельства, реакция рынков на произошедшее в России в минувшие выходные оказалась не очень заметна.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о принятии всех мер властями РФ для избежания кровопролития во время попытки мятежа. Он отметил, что общество продемонстрировало высочайшую консолидацию.

По словам Путина, большинство бойцов ЧВК «Вагнер» относятся к России с патриотизмом, преданы Родине и народу. Об этом свидетельствует их героизм в сражениях в Донбассе. Однако «вагнеровцев» попытались настроить против своих же братьев по оружию и хотели использовать «втемную».