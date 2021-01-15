Акции Xiaomi упали после того, как США внесли компанию в черный список

При открытии торгов ценные бумаги компании подешевели на 11,18%. За единицу дают до 29 гонконгских долларов.

Агентство Reuters 14 января сообщило, что Пентагон расширил список китайских компаний, которые работают в США и якобы связаны с военной отраслью. В него добавили еще девять компаний, включая авиастроительную Comac и Xiaomi.

Американцам запрещено вкладывать деньги в попавшие в списки компании. Инвесторы должны избавиться от активов этих фирм до 11 ноября 2021 года, написал РБК.

Китайская корпорация Xiaiomi основана десять лет назад и сейчас является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году Xiaomi провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена подскочила на 180%. В конце декабря 2020 года рыночная капитализация Xiaomi в первый раз за ее историю превысила отметку 100 миллиардов долларов.