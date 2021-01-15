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    15 января 2021, 08:10

    Акции Xiaomi упали после того, как США внесли компанию в черный список

    Наза Салех Захи

    Акции компании Xiaomi — одного из крупнейших китайских производителей смартфонов — упали на 11% после внесения корпорации в черный список в США. Об этом говорят данные Гонконгской фондовой биржи.

    При открытии торгов ценные бумаги компании подешевели на 11,18%. За единицу дают до 29 гонконгских долларов.

    Агентство Reuters 14 января сообщило, что Пентагон расширил список китайских компаний, которые работают в США и якобы связаны с военной отраслью. В него добавили еще девять компаний, включая авиастроительную Comac и Xiaomi.

    Американцам запрещено вкладывать деньги в попавшие в списки компании. Инвесторы должны избавиться от активов этих фирм до 11 ноября 2021 года, написал РБК.

    Китайская корпорация Xiaiomi основана десять лет назад и сейчас является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году Xiaomi провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена подскочила на 180%. В конце декабря 2020 года рыночная капитализация Xiaomi в первый раз за ее историю превысила отметку 100 миллиардов долларов.