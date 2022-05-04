Акции против поставок оружия Украине прошли в Болгарии

В 11 городах Болгарии прошли акции против поставок оружия Украине. Участники в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе, Русе и других городах требовали от властей страны соблюдать нейтралитет. Инициаторы акции созывали сторонников через соцсети. В результате, по данным Болгарского национального радио, на улицу вышли сотни человек.

Большинство участников протестов несли государственные флаги, на которых были написаны призывы к полному нейтралитету страны относительно украинского вопроса и призывы к миру. По мнению активистов, Болгария в украинском конфликте «должна быть миротворцем, а не давать оружие».

Протестующие потребовали от депутатов государственного парламента наложить мораторий на отправку войск и оружия на Украину, а также на создание военных баз в стране. Некоторые участники призывали отправить правительство Болгарии в отставку.

Заседание болгарского парламента, где должны рассмотреть вопрос об оказании военной помощи Украине, пройдет в среду, 4 мая.

Ранее сообщалось, что Болгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) готова протестовать в случае повышения цен на газ. Исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов заявил об этом премьер-министру страны Кирилу Петкову. Найденов призвал правительство Болгарии сохранить цены на прежнем уровне или даже снизить их, поскольку промышленность страны не может платить за газ больше, чем по апрельским ценам.