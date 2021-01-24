Глава минского ОМОН пообещал ответить на новые акции протеста

Он подчеркнул, что его бойцы всегда готовы к выполнению боевых задач в условиях постоянно меняющейся обстановки, как внутри страны, так и на ее границах.

«Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным», — заявил Балаба.

Командир минского ОМОН опроверг информацию, что в подразделении начались массовые увольнения. По его словам, непроверенную информацию тиражируют каналы в Telegram. Он пояснил, что некоторые бойцы уже достигли возраста, когда они уходят на заслуженную пенсию. Им на смену приходят молодые.

«Могу сказать только одно: динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах», — сказал Балаба.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. Победу на голосовании одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Сторонники лидера объединенной оппозиции Светланы Тхановской не согласились с данными, представленными Центризбиркомом республики и вышли на улицы.

Сначала акции были массовыми. Они перерастали в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате ранения получили участники с обеих сторон. В последнее время противники действующей власти устраивают локальные акции во дворах районов. В конце декабря Тихановская пообещала, что новые масштабные выступления возобновятся весной.