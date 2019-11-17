Акции протеста в Иране из-за цен на бензин переросли в беспорядки

Иранцы с криками «Смерть Америке» сожгли флаг США. Видео Подробнее

Как рассказали агентству, все задержанные граждане попадают под статью о вандализме. Также им вменяют нападение на правоохранителей и нанесение им телесных повреждений.

По словам прокурора, практически все протестующие не являются местными жителями Йезда.

Ранее стало известно, что власти Ирана 15 ноября решили увеличить стоимость бензина. Эту инициативу 17 ноября поддержал иранский верховный лидер Али Хаменеи, сообщает телеканал Press TV.

«Руководители ветвей власти сели и приняли решение при поддержке экспертов. Решение должно быть выполнено», — заявил Хаменеи.

После принятого правительство решения во многих городах начались протесты. В основном демонстрации носили мирный характер, но в некоторых местах произошли стычки. Во время акции в минувшую пятницу жертвой столкновений стал один человек.

Иранские власти установили лимит бензина для частных автомобилей — 60 литров в месяц. Этот объем разрешалось купать по сниженной стоимости, позже цена на топливо повысилась и составила 15 тысяч местных риалов. Раньше иранцы платили 10 тысяч риалов. При этом бензин сверх квоты стали продавать за 30 тысяч риалов, что на 50% больше, чем было раньше.