Акции протеста с лозунгом «НАТО и ЕС, оставьте нас в покое» прошли в Италии | 360°

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Акции протеста с лозунгом «НАТО и ЕС, оставьте нас в покое» прошли в Италии

РИА «Новости»: в Италии прошли акции протеста против санкций и политики властей по Украине

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В Италии прошли митинги против политики властей относительно Украины и антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Масштабную акцию организовало политическое объединение «Суверенная и народная Италия» (СНИ) на знаменитой площади Санти Апостоли в центре Рима. Участники манифестации раскритиковали политику итальянских властей по поставкам оружия на Украину и введенным против России ограничениям.

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Отмечается, что демонстранты подняли транспарант с надписью «НАТО и ЕС, оставьте нас в покое». Протестующие требовали от властей разобраться с остросоциальными и экономическими проблемами в стране, которые появились из-за скачка цен на энергоносители и продовольствие.

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Экс-заместитель прокурора Палермо, один из лидеров СНИ и участник манифестации Антонио Ингройа сообщил, что опросы в стране показали, что около 60% жителей Италии не согласны с политикой властей в отношении Украины и России.

«Сегодня мы собрались здесь именно для защиты интересов итальянцев. Потому что в интересах итальянского народа начать подлинные мирные переговоры. <…> Пришло время сказать „хватит“ этой политике», — высказался он.

Также акции протеста прошли в Вероне, на римской площади Сан-Джованни.

Италия

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