Акции Apple впервые превысили 300 долларов

Цена на акции Apple 2 января впервые превысила 300 долларов. К закрытию торгов акции поднялись на 2,3%, до 300,35 доллара.

Как сообщила газета Financial Times, рыночная капитализация Apple составляет 1,33 триллиона долларов, это даже выше, чем у Microsoft, у которой капитализация равна 1,23 триллиона долларов. Таким образом Apple является самой дорогой публичной компанией в США.

Издание отметило, что с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в 10 раз. Полтора года назад акции Apple впервые превысили отметку в 200 долларов.

Капитализация компании превысила один триллион долларов после выпуска iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 в сентябре 2019 года. Кроме того, в прошлом компания запустила новый сервис Apple TV+, накануне стало известно, что развивать проекты на этом сервисе будет бывший исполнительный директор HBO Ричард Плеплер. Он будет эксклюзивно для Apple готовить сериалы и документальные фильмы.

А прямо перед Новым годом в интернете появились рендеры iPhone SE2 — нового бюджетного гаджета от компании Apple. По информации Газеты.ru, новое устройство будет стоить меньше 400 долларов (около 25 тысяч рублей).