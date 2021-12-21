Актрисы из «Секса в большом городе» поддержали женщин в скандале с Крисом Нотом

Раскрытие правды о перенесенном сексуальном насилии — это очень сложный и тяжелый шаг для каждой женщины. Об этом говорится в совместном заявлении актрис из сериалов «Секс в большом городе» и «И просто так…» Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, которое опубликовано в Stories Instagram.

Источник фото: Instagram.com/sarahjessicaparker/

Так они отреагировали на обвинения в адрес актера Криса Нота, который выступал их партнером по сериалам.

«Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые вышли и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно сделать, и благодарим их за это», — говорится в сообщении.

Накануне американские СМИ опубликовали заявления двух женщин, которые обвинили Криса Нота в изнасилованиях в 2004 и 2015 годах. Сам актер назвал все заявления ложными и подчеркнул, что все происходило по взаимному согласию.

В ответ пострадавшие заявили, что готовы предоставить переписку и реальные доказательства. Уже после начала скандала с еще одним обвинением выступила третья пострадавшая. Девушка заявила, что пострадала от Криса Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет.

После поступивших обвинений актер лишился роли в сериале «Уравнитель», где он играл бывшего директора ЦРУ Уильяма Бишопа.