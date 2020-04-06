Актриса Ширли Дуглас умерла от пневмонии. Она играла в «Лолите» Кубрика

«Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID-19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь», — написал сын актрисы Кифер Сазерленд в Twitter.

Он добавил, что Ширли Дуглас боролась за жизнь длительное время, так что семья была готова к ее уходу. Он подчеркнул, что смерть актрисы не связана с коронавирусом, но выразил поддержку тем семьям, которые сейчас теряют близких из-за COVID-19.

Ширли Дуглас родилась в канадском городе Уэйберн 2 апреля 1934 года. Она известна по фильмам «Лолита» Стэнли Кубрика, «Связанные насмерть» Дэвида Кроненберга. За роль в телевизионном фильме «Озеро теней» она получила премию «Джемини», которую вручает Академия кино и телевидения Канады.

Ширли Дуглас была замужем за канадским актером Дональдом Сазерлендом, у них родились двое мальчиков-близнецов. Один из сыновей, Кифер Сазерленд, стал актером и режиссером. У Дуглас есть еще один ребенок от другого брака. С Сазерлендом они развелись в 1970 году.