16 февраля 2023, 18:17
Актриса Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет
На 83-м году из жизни ушла американская актриса Ракель Уэлч, пишет сайт kp.ru со ссылкой на иностранные СМИ.
Члены семьи актрисы уточнили, что она умерла 15 февраля после непродолжительной болезни.
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В 70-х Уэлч обрела статус секс-символа. Она получила наибольшую известность благодаря роли Лоаны в картине «Миллион лет до нашей эры».
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Артистка являлась лауреатом премии «Золотой глобус» за работу в киноадаптации «Трех мушкетеров», где она воплотила образ Констанции Бонасье.
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