Актриса поделилась секретом долголетия в 99 лет

Американская комедийная актриса Бетти Уайт отпраздновала свое 99-летие. Секретом своего долголетия она назвала юмор, а также посоветовала всегда смотреть на жизнь с хорошей стороны.

«Чувство юмора [помогает долго жить]. Не относитесь к себе слишком серьезно. Вы можете лгать другим, я бы не стала лгать, но вы не можете лгать самому себе», — рассказала актриса People.

Уайт добавила, что имеет крепкое здоровье, поэтому для нее 99 лет ничем не отличаются от 98. По словам долгожительницы, секрет счастливой жизни заключается в правильном взгляде на ту или иную ситуацию.

«Я просто смотрю на положительные стороны и не останавливаюсь на недостатках. На отрицательную сторону уходит слишком много энергии», — пояснила актриса.

Бетти Уайт родилась в 1922 году в Оук-Парке, штат Иллинойс. Телевизионную карьеру она начала сразу же после окончания средней школы. Во время Второй мировой войны присоединилась к женщинам-добровольцам, а затем стала работать на радио и в телешоу. Первая известность пришла к Уайт после ситкома «Жизнь с Элизабет». Позже актриса появилась в телесериале «Золотые девочки», а также в «Шоу Мэри Тайлер Мур».