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    15 июня 2021, 15:18

    Актриса Лиза Бейнс умерла после аварии со скутером

    Дарья Морозова

    Актрису Лизу Бейнс, известную по фильму «Исчезнувшая», насмерть сбил скутер в Нью-Йорке. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Актриса Лиза Бейнс умерла после аварии со скутером

    Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее сбил водитель, который проехал на запрещенный сигнал светофора. После аварии он скрылся.

    Женщина попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. В результате она умерла. Полиция разыскивает виновника аварии.

    Бейнс сыграла во многих фильмах и сериалах. Самые известные из них: «Исчезнувшая», «Коктейль», «Писатели свободы» и «Мастера секса».