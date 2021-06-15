Актриса Лиза Бейнс умерла после аварии со скутером

Актрису Лизу Бейнс, известную по фильму «Исчезнувшая», насмерть сбил скутер в Нью-Йорке. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее сбил водитель, который проехал на запрещенный сигнал светофора. После аварии он скрылся.

Женщина попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. В результате она умерла. Полиция разыскивает виновника аварии.

Бейнс сыграла во многих фильмах и сериалах. Самые известные из них: «Исчезнувшая», «Коктейль», «Писатели свободы» и «Мастера секса».