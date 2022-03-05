Актриса Кортни Кокс продала дом из-за привидений

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассказала, что решила продать свой дом в Лос-Анджелесе из-за паранормальных явлений. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Дни.ру» написали, что до Кокс в этом доме жила певица Кэрол Кинг.

«Она сказала, что в прошлом в доме жила пара, которая развелась с большим скандалом, и заявила, что там обитает привидение», — поделилась Кокс.

Ее начало беспокоить возможное присутствие призрака после того, как приходившие к ней друзья рассказывали, что видели женщину, сидящую на кровати. Визит курьера стал последней каплей. Он спросил у актрисы, знает ли она о привидении в этом особняке.

«Я ответила: „Да, а что? Почему вы спросили?“ Тогда он заявил, что кто-то стоит за моей спиной. После этого я не могла спать одна, пока не переехала», — призналась артистка.