Актриса из «Зачарованных» спасла своего родственника в страшной аварии

Американская актриса Алисса Милано, известная по роли в сериале «Зачарованные», попала в серьезную аварию в Лос-Анджелесе. Сама звезда не пострадала, а вот ее дяде пришлось делать искусственное дыхание. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на иностранный источник.

В момент ДТП актриса находилась на пассажирском сиденье автомобиля марки Ford Edge. Управлял транспортным средством ее родной дядя. Во время движения у мужчины сучился сердечный приступ, он тут же потерял управление. Машина выехала на встречную полосу движения.

Алиссе удалось среагировать мгновенно и взять ситуацию под свой контроль. Она дотянулась до педали тормоза с пассажирского сидения и остановила внедорожник. До приезда машины скорой помощи девушка сделала искусственное дыхание своему родственнику.

Сообщается, что ее дядя находится под наблюдением медиков. Его жизни сейчас ничего не угрожает.