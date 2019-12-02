Актриса из «Ведьмака» случайно проспойлерила сериал

В каких конкретно эпизодах сериала появится ее персонаж пока не известно. Однако уже сейчас ясно, что события киноадаптации будут развиваться стремительнее, чем оригинальный сюжет в книгах Анджея Сапковского.

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон Подробнее

В серии романов Лже-Цири появлялась лишь в четвертой книге, которая называлась «Час презрения». Девочка — сирота из дворянской семьи, которую выдают за пропавшую Цири, наследницу Цинтры. Тем временем слуги разыскивают настоящую Цири.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут на Netflix 20 декабря. О том, что события четвертой книги будут развиваться уже в первом сезоне сериала поклонники стали догадываться еще давно. На это намекали отдельные кадры экранизации, которые попали в сеть — в их числе момент, где Цири в одиночестве бредет по пустыне.