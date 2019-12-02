  • Актриса из «Ведьмака» случайно проспойлерила сериал

    02 декабря 2019, 22:31

    Нина Петлинова

    Портал Redenian Intelligence заметил, что в резюме британской актрисы Виолы Преттеджон на кастинг-сайте Spotlight указано, что она приняла участие в съемках первого сезона сериала «Ведьмак». Она исполнила роль Лже-Цири.
    Актриса из «Ведьмака» случайно проспойлерила сериал

    В каких конкретно эпизодах сериала появится ее персонаж пока не известно. Однако уже сейчас ясно, что события киноадаптации будут развиваться стремительнее, чем оригинальный сюжет в книгах Анджея Сапковского.

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    В серии романов Лже-Цири появлялась лишь в четвертой книге, которая называлась «Час презрения». Девочка — сирота из дворянской семьи, которую выдают за пропавшую Цири, наследницу Цинтры. Тем временем слуги разыскивают настоящую Цири.

    Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут на Netflix 20 декабря. О том, что события четвертой книги будут развиваться уже в первом сезоне сериала поклонники стали догадываться еще давно. На это намекали отдельные кадры экранизации, которые попали в сеть — в их числе момент, где Цири в одиночестве бредет по пустыне.