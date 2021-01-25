Актриса из «Шерлока» рассталась со своим возлюбленным

По данным издания, О’Нил съехал от Аббингтон и вывез из ее дома все свои вещи. Отмечается, что они жили вместе с марта прошлого года.

«Ирландца больше нет в моем доме. Ну и ладно», — призналась актриса подруге.

До отношений с О’Нилом Аббингтон жила в гражданском браке с актером Мартином Фрименом. У пары родились сын Джо и дочь Грейс.