Актриса из «Шерлока» рассталась со своим возлюбленным
Британская артистка Аманда Аббингтон рассталась с ирландским актером Джонджо О’Нилом, с которым встречалась около четырех лет. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, О’Нил съехал от Аббингтон и вывез из ее дома все свои вещи. Отмечается, что они жили вместе с марта прошлого года.
«Ирландца больше нет в моем доме. Ну и ладно», — призналась актриса подруге.
До отношений с О’Нилом Аббингтон жила в гражданском браке с актером Мартином Фрименом. У пары родились сын Джо и дочь Грейс.