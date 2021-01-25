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    25 января 2021, 18:00

    Актриса из «Шерлока» рассталась со своим возлюбленным

    Артур Блянихов

    Британская артистка Аманда Аббингтон рассталась с ирландским актером Джонджо О’Нилом, с которым встречалась около четырех лет. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, О’Нил съехал от Аббингтон и вывез из ее дома все свои вещи. Отмечается, что они жили вместе с марта прошлого года.

    «Ирландца больше нет в моем доме. Ну и ладно», — призналась актриса подруге.

    До отношений с О’Нилом Аббингтон жила в гражданском браке с актером Мартином Фрименом. У пары родились сын Джо и дочь Грейс.