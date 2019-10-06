Актриса из «Квартала-95» рассказала о планах Зеленского вернуться в шоу

Зеленский решил вернуться в «Квартал-95» после окончания президентского срока.

Артистка рассказала, что после вступления Зеленского в должность главы государства его отношения с коллективом остались прежними. Она вспомнила, как позвонила президенту и поздравила его с успешным выступлением на День независимости. Украинский лидер в ответ попросил участников студии всегда оставаться на связи.

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«Он говорит: „Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться“», — отметила Кравец.

Актриса сначала не поверила, но лидер страны убедил ее в обратном.

По ее словам, Зеленский до сих пор не удалился из общих чатов участников «Квартала-95» и вычитывает все их тексты.

В свое время президент основал Студию «Квартал-95» и был ее художественным руководителем и сценаристом. После избрания на пост президента он оставил эти должности.