Актриса из фильма вселенной Marvel получила роль в новой части фильма «Миссия невыполнима»

Режиссер опубликовал пост с фотографией актрисы и словами: «ты должна принять миссию». В свою очередь Этвелл выложила девять ответных постов и в каждом написала, что «миссия принята».

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МакКуорри уже не впервые снимает фильмы франшизы «Миссия невыполнима». Он уже выступил в качестве режиссера пятой части под названием «Племя изгоев» и шестой — «Последствия». Теперь он поработает на следующими двумя частями. Ожидается, что картины выйдут на экраны в июле 2021 года и августе 2022 года. Роль главного героя сыграет неизменный Том Круз.

Хейли Этвелл впервые снялась в фильмах Marvel в 2011 году. Она перевоплощалась в Пегги Картер в «Первом мстителе», «Мстителях: Эра Альтрона», финальной части и других картинах. За годы своей творческой карьеры она стала обладателем многих наград и появилась в большом количестве фильмов.