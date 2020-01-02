Актриса из фильма «Первый мститель» обвиняется в убийстве своей матери

Она была арестована во вторник, 31 декабря, в городе Олейте штата Канзас после того, как ее 68-летнюю мать мертвой обнаружила полиция.

Предположительно, женщина скончалась от физического удара 20 декабря. Полиция сразу связалась с Фицджеральд, которая на данный момент находится под следствием, ей были выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве.

На данный момент известно лишь, что суд над 38-летней актрисой состоится в четверг, 2 января.

Молли Фицджеральд работала режиссером, продюсером и актрисой малобюджетных короткометражных фильмов. В первой картине про Капитана Америку она сыграла девушку Старка-старшего, совмещая роль с обязанностями помощника режиссера Джо Джонсона.