Актриса из «Анатомии страсти» перенесла сложную операцию

42-летняя артистка Кэтрин Хейгл на своей странице в Instagram поблагодарила хирургов, которые сделали ей операцию на позвоночнике. Об этом сообщили «Дни.ру».

По данным издания, актрисе диагностировали грыжу в шейном отделе позвоночника. Из-за этого она испытывала сильные боли. Хейгл решилась на операцию, которая прошла успешно. Врачи вставили два диска из титана ей в позвоночник.

«Команда докторов спасла меня от самой мучительной боли, которую я когда-либо испытывала, и благословила меня на новую безболезненную жизнь!» — поделилась артистка.