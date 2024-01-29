Мир 29 января 2024, 15:53 Актриса и муза Федерико Феллини умерла в Италии в возрасте 90 лет ANSA: ушла из жизни муза Феллини актриса Сандра Мило Alberto Terenghi / Global Look Press

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Итальянская актриса Сандра Мило, которую называли одной из муз Федерико Феллини, ушла из жизни в возрасте 90 лет. О смерти артистки сообщило агентство ANSA со ссылкой на ее близких.

Актриса вела очень активный образ жизни. В последние годы ее удостоили нескольких высоких наград за вклад в кинематограф. В частности, в 2021-м Мило наградили национальной итальянской кинопремией «Давид ди Донателло».

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За время своей карьеры Сандра Мило сыграла более 100 ролей. В частности, она принимала участие в съемках знаменитых картин «Восемь с половиной» (1963 год) и «Джульетта и духи» (1965 год). ANSA назвало Мило музой Феллини.

Артистке довелось поработать со многими великими режиссерами, в том числе и с основателем итальянского неореализма Роберто Росселлини.

Причины смерти Мило журналисты не привели.