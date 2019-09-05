Актриса Дебра Мессинг вызвала гнев Трампа критикой его сторонников
Американская актриса Дебра Мессинг призвала создать черный список для сторонников лидера США Дональда Трампа в Голливуде. Глава государства инициативу не поддержал. Он предложил уволить «плохую актрису», сообщила «Газета.ru».
Трамп не только назвал Мессинг плохой актрисой, но обвинил также в маккартизме и расизме. Американский лидер задался вопросом, позволит ли канал NBC продолжить ей работу.
«Позволят ли фейковые новости NBC расисту в стиле Маккарти продолжать работу?», — написал Трамп.
Маккартизм — общественное движение в США, возникшее в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Оно стало отдельной эпохой в истории США. Его связывают с именем организатора борьбы с иностранной угрозой сенатором Джо Маккарти и периодом политических гонений.