Актриса Дебра Мессинг вызвала гнев Трампа критикой его сторонников

Трамп не только назвал Мессинг плохой актрисой, но обвинил также в маккартизме и расизме. Американский лидер задался вопросом, позволит ли канал NBC продолжить ей работу.

«Позволят ли фейковые новости NBC расисту в стиле Маккарти продолжать работу?», — написал Трамп.

Маккартизм — общественное движение в США, возникшее в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Оно стало отдельной эпохой в истории США. Его связывают с именем организатора борьбы с иностранной угрозой сенатором Джо Маккарти и периодом политических гонений.