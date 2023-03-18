18 марта 2023, 15:51
Активы российского бизнесмена изъяли на Украине
СБУ сообщила об изъятии активов российского бизнесмена в Чернигове
Украинские силовики изъяли и передали в пользу государства активы текстильного предприятия в Чернигове, якобы принадлежащего российскому бизнесмену. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Ведомство уточнило, что общая стоимость активов оценивается примерно в миллиард гривен.
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«Решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. По данным следствия, конечным бенефициаром предприятия является бизнесмен из России», — сообщили в СБУ.
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В ведомстве добавили, что неназванный предприниматель якобы владеет группой российских организаций, которая выполняет заказы на производство военной формы и амуниции.
«Мероприятия проводят сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры», — уточнили в пресс-службе.
СБУ
Украина
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