Мир 18 марта 2023, 15:51 Активы российского бизнесмена изъяли на Украине СБУ сообщила об изъятии активов российского бизнесмена в Чернигове РИА «Новости»

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Украинские силовики изъяли и передали в пользу государства активы текстильного предприятия в Чернигове, якобы принадлежащего российскому бизнесмену. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Ведомство уточнило, что общая стоимость активов оценивается примерно в миллиард гривен.

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«Решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. По данным следствия, конечным бенефициаром предприятия является бизнесмен из России», — сообщили в СБУ.

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В ведомстве добавили, что неназванный предприниматель якобы владеет группой российских организаций, которая выполняет заказы на производство военной формы и амуниции.

«Мероприятия проводят сотрудники СБУ Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры», — уточнили в пресс-службе.