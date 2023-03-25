Мир 25 марта 2023, 18:52 Активы России не попали под конфискацию из-за страха Запада подорвать веру в законы NYT: Запад не конфисковывает российские активы из-за опасений подорвать веру в законы РИА «Новости»

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Конфискация западных российских активов грозит проблемами в мировой экономике. К такому выводу пришла автор газеты The New York Times Патрисия Коэн. Она сослалась на заявления ряда американских чиновников включая главу Минфина США Дженнет Йеллен.

Коэн предположила, что конфискация активов создаст опасный прецедент в мировой истории.

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«Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций», — напомнила журналист.

По ее мнению, после такого шага некоторые страны начнут сомневаться в безопасности своих зарубежных активов.

Причем эти опасения могут появиться как у западных, так и у других государств. Активы первых попадут под более высокий риск экспроприации в спорных ситуациях. Страны другой части мира могут решить, что Запад поступит с их имуществом по примеру ситуации с Россией.

«Есть также опасения, что конфискация подорвет веру в систему международных законов и соглашений», — написала Коэн.

Также она предположила, что изъятие российских активов ослабит поддержку Украины.