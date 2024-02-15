Мир 15 февраля 2024, 10:40 Активности российской авиации испугались в Польше ВС Польши подняли военные самолеты из-за российской авиации РИА «Новости»

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Военные самолеты Польши подняли в небо из-за «активности российской авиации». Об этом заявили в оперативном командовании вооруженных сил республики, сообщило РИА «Новости».

«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — указали в польской армии.

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В командовании уточнили, что организовали все необходимые процедуры, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Местных жителей предупредили о шуме из-за работы авиации.

Утром в четверг, 15 февраля, по всей территории Украины прозвучала тревога, оповещающая об опасности. В Киеве, как сообщил мэр Виталий Кличко, погремели несколько взрывов. В украинской столице сработала система противовоздушной обороны.

Также взрывы прогремели в Полтавской области. Там в Миргородском районе повреждения получило здание склада.