НАТО нарастит коммерческую и военную активность в Арктике

Страны НАТО в ближайшие годы будут наращивать коммерческую и военную активность в Арктике. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

«Так как мы упомянули Арктику, наша цель — рассмотреть [возможность] увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения», — сказал генерал во время онлайн-конференции. Цитату привел ТАСС.

В начале июня первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс отметила, что власти рассматривают Арктику как регион, в котором американцы сражаются за ресурсы с другими странами. По ее словам, США намерены противостоять милитаризации этого района со стороны России.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин также подчеркивал, что в Арктике продолжается состязание за ресурсы. Он заявил, что борьбу обострило изменение климата и таяние льдов. Высказывалась о регионе и в Германии, где считают, что США и НАТО необходимо создать план по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, напомнила «Газета.ru».