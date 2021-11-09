Активность США в Черном море связана с планами по военному освоению Украины, заявили в Минобороны РФ
Минобороны РФ: США изучают «театр военных действий» в случае подготовки Киевом силового решения ситуации на Донбассе
Активность ВМС США в Черном море Минобороны РФ объяснило планами США по военному освоению Украины. Об этом сообщил RT.
«С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что Черноморский флот выполняет мероприятия по контролю за действиями американских кораблей.