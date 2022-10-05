Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму | 360°

Мир 05 октября 2022, 10:33 Поделиться Telegram

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Viber Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму Секретарь Совбеза РФ Патрушев: активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму NATO/Flickr

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Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передало РИА «Новости».

«Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе», — сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

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Николай Патрушев также заявил, что в Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз, надо немедленно устранить пробелы в безопасности. По его словам, у ряда потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности.

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Ранее Илон Маск заявил, что для урегулирования ситуации необходимо соблюсти четыре пункта: повторно провести референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области под наблюдением ООН, сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантировать водоснабжение Крыма и нейтральный статус Украины.

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