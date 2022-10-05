Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 10:33

Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму

Подмосковье

05 октября 2022, 10:32

Подмосковному бизнесу напомнили о новом сайте бесплатного подбора ПО для предприятий

Реклама

Спецоперация

05 октября 2022, 10:19

Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР

Власть

05 октября 2022, 10:19

Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине

Спецоперация

05 октября 2022, 10:16

Ситуацию в Сватово в ЛНР назвали тревожной, но контролируемой

Спецоперация

05 октября 2022, 10:08

Появились кадры боевого применения САУ «Гвоздика»

Спецоперация

05 октября 2022, 10:05

Путин назначил Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики

Подмосковье

05 октября 2022, 10:03

Подъезды еще семи домов отремонтировали в Дзержинском

Путешествия

05 октября 2022, 10:03

Россия начала переговоры о возобновлении прямых перелетов во Вьетнам, Индонезию, Мьянму и Таиланд

Мир

05 октября 2022, 10:33

Активность НАТО в Черноморском регионе назвали угрозой в Крыму

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму

Читать 360tv в

Активность стран НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает безопасности Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передало РИА «Новости».

«Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе», — сказал Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

Реклама

Николай Патрушев также заявил, что в Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз, надо немедленно устранить пробелы в безопасности. По его словам, у ряда потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности.

Реклама

Ранее Илон Маск заявил, что для урегулирования ситуации необходимо соблюсти четыре пункта: повторно провести референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области под наблюдением ООН, сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантировать водоснабжение Крыма и нейтральный статус Украины.

Черное море

Крым

НАТО

Совет безопасности РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама