Мир 05 июля 2023, 17:46 Активное участие ЦРУ в украинском конфликте признали в США Newsweek: офицер разведки США подтвердил активное участие ЦРУ в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Сотрудники Центрального разведывательного управления США начали принимать активное участие в украинском конфликте с февраля 2022 года. Об этом изданию Newsweek сообщил офицер американской разведки, пожелавший сохранить анонимность.

«Работают ли агенты ЦРУ на Украине? Конечно, да. Они играют большую роль в действиях Штатов на территории этой страны. Но злонамеренно не действуют, это могу сказать точно», — заявил он.

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Также собеседник отметил, что в основном представители ЦРУ заняты на объектах управления, что не нарушает обещаний администрации президента Джо Байдена о неучастии военнослужащих США в конфликте напрямую.

Ранее американские СМИ сообщили, что глава ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину, где провел встречу с Владимир Зеленским. На ней стороны обсудили переговоры с Россией и планы Украины по возвращению территорий.