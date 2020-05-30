Активная фаза боестолкновения в зоне КТО в Сунже завершена
Активные боевые в зоне контртеррористической операции в ингушском городе завершились. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Активная фаза завершена, стрельбы нет», — рассказал он. Известно, что сейчас тушат загоревшуюся во время столкновения постройку.
Ранее стало известно, что баталхаджинцы — члены влиятельной религиозно-общинной группы — устроили перестрелку в Ингушетии. После этого был введен режим контртеррористической операции. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не допускать массовых беспорядков. В ходе операции в Сунже блокирована группа бандитов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).