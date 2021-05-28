Активизацию США на Дальнем Востоке объяснили

Американцы не считают залив Петра Великого в Приморье территориальными водами России с момента, когда Горбачев и Шеварднадзе «продали часть нашей акватории». Сейчас им это нужно, чтобы противостоять структурному освоению Дальнего Востока. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Здесь удивляться-то особо нечему. То, что происходит, понятно совершенно. Началось все это, такое активное наступление [со стороны США], после того как Шеварднадзе с Горбачевым продали территориальную часть нашей акватории. Сейчас на Дальнем Востоке происходят очень турбулентные события. <…> Это связано с нашей экономической активностью, прежде всего на территории Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки», — пояснил ситуацию политолог.

По словам Ордуханяна, в США прекрасно понимают, что Россия начала серьезно и структурно осваивать эти территории. Там намечаются транзитные коридоры, которые свяжут РФ с Китаем, Южной Кореей и Японией. Собеседник отметил, что раньше там все было запущено, поэтому у Штатов не было нужды как-то заявлять о своем непризнании российских вод. Теперь настало время, когда американской стороне нужно пускать в ход свои уловки.

«Это информационная война частично, которая вызвана нашим усилением», — добавил Ордуханян.

Накануне руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что Соединенные Штаты безосновательно ставят под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию РФ по статусу залива Петра Великого. Он отметил, что происшествие с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» осенью прошлого года — это нарушение российской государственной границы.