Активисты встретили Зеленского в Мариуполе красноречивым баннером
В Мариуполе к приезду лидера Незалежной Владимира Зеленского неизвестные развернули баннер, на котором красовалась надпись: «Я же не лох, я президент этой страны!». Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местные СМИ.
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По данным информагентства, активисты развернули два баннера в центре города у входа в шатер, где проходит инвестиционный форум. На одном было написано: «После отвода грады долетят сюда!»», а на другом: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!». Отмечается, что в городе был замечен Антон Требухов, который является лидером мариупольской ячейки праворадикальной партии «Национальный корпус».