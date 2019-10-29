Активисты встретили Зеленского в Мариуполе красноречивым баннером

Зеленский сравнил Украину с Apple и велосипедистом Армстронгом Подробнее

По данным информагентства, активисты развернули два баннера в центре города у входа в шатер, где проходит инвестиционный форум. На одном было написано: «После отвода грады долетят сюда!»», а на другом: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!». Отмечается, что в городе был замечен Антон Требухов, который является лидером мариупольской ячейки праворадикальной партии «Национальный корпус».