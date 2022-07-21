Активисты в Польше устроили митинг против превращения страны в «Укрополию»

Польские молодежные активисты потребовали от властей снять флаги Украины с автобусов и трамваев. На митинге перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия во Вроцлаве они выступили против превращения страны в «Укрополию», сообщило издание Wirtualna Polska.

«Мы не хотим делать из Польши „Укрополию“ и не позволим правителям сделать это. <…> Мы хотим польскую, а не радужную, левацкую или крепостную Польшу под диктовку брюссельских еврократов», — заявили участники молодежного крыла партии «Конфедерация польской короны».

Источник фото: Wirtualna Polska

Они устроили акцию протеста под окнами городского транспортного предприятия во Вроцлаве, требуя заменить украинские влаги на автобусах и трамваях польскими. Молодежные активисты предложили местным жителям подписать петицию.

К митингующим вышел руководитель транспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер и признался, что флаги Украины в общественном транспорте — его инициатива. Он согласовал ее с властями города, а заодно поставил один у себя в кабинете. Таким образом мужчина решил поддержать Украину.