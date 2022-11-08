Активисты в Новой Зеландии потребовали для украинских беженцев льготы на транспорт и медпомощь | 360°

Мир 08 ноября 2022, 06:25 Активисты в Новой Зеландии потребовали для украинских беженцев льготы на транспорт и медпомощь RNZ: активисты потребовали больше льгот для украинских беженцев в Новой Зеландии РИА "Новости"

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Украинские беженцы разочарованы поддержкой правительства Новой Зеландии, некоторые вернулись домой. Активисты организации «Действие для Украины» (Mahi for Ukraine) потребовали ввести пособия, бесплатный проезд и изменить условия визы, сообщило радио RNZ.

«Люди здесь, в Новой Зеландии, которые привезли свои семьи, больше всего на свете хотят помочь своей семье и иметь возможность помочь им значимым образом. И тогда они чувствуют, что, возможно, потерпели неудачу», — рассказала соучредитель организации Кейт Турская.

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Она и другие активисты встретились с министром иммиграции Майклом Вудом. Они призвали правительство в его лице расширить финансовую, медицинскую и образовательную помощь беженцам, которые приехали в 2022 году.

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По словам Кейт Турской, около 1600 граждан Новой Зеландии перевезли в эту страну своих близких украинских родственников. По этой программе власти выделили квоту на 4000 виз, но пока выдали только около тысячи, а фактически приехали порядка 400 человек. Некоторые — как минимум трое — вернулись.

Эти визы дали им право работать и учиться. Активисты пожаловались, что по условиям они больше похожи на рабочие, чем на гуманитарные. Тем, кто не может работать, нужна социальная карта и оплата медицинских услуг. Они также предложили компенсировать расходы на общественный транспорт и запустить курсы английского языка для украинцев.

Однако в офисе министра иммиграции заявили, что такие визы выдавали с расчетом, что новозеландские родственники возьмут на себя обеспечение беженцев с Украины. Кроме того, получатели обычных рабочих виз в Новой Зеландии не имеют доступа к финансируемым рейсам и соцобеспечению. Власти рассматривают целесообразность продления программы после марта 2023 года, а не изменение ее параметров.