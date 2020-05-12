Активисты устроили поджог у офиса Зеленского
Около офиса лидера Незалежной Владимира Зеленского устроили поджог. Активисты подожгли велосипедные шины, передает «Утро.ру».
По данным издания, своей акцией активисты напомнили главе украинского государства, что может произойти в случае «сдачи национальных интересов». Отмечается, что из-за поджога возникла кратковременная потасовка с правоохранителями, в результате которой никто не пострадал. Обошлось и без задержаний.
«На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать», — рассказала пресс-офицер Печерского управления национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.