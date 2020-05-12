    12 мая 2020, 17:54

    Активисты устроили поджог у офиса Зеленского

    Артур Блянихов

    Около офиса лидера Незалежной Владимира Зеленского устроили поджог. Активисты подожгли велосипедные шины, передает «Утро.ру».

    По данным издания, своей акцией активисты напомнили главе украинского государства, что может произойти в случае «сдачи национальных интересов». Отмечается, что из-за поджога возникла кратковременная потасовка с правоохранителями, в результате которой никто не пострадал. Обошлось и без задержаний.

    «На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать», — рассказала пресс-офицер Печерского управления национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.