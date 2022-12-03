Мир 03 декабря 2022, 12:47 Активисты устроили акцию протеста у сошедшего с рельсов поезда с танками НАТО Коммунисты в Греции вышли на митинг против втягивания страны в украинский конфликт

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В Греции несколько десятков человек вышли на акцию протеста против втягивания страны в украинский конфликт, сообщил сайт 902.gr. Люди устроили стихийный митинг возле сошедшего с рельсов поезда, загруженного танками НАТО.

«Рядом с нашими домами, с нашими рабочими местами провозят опасные военные материалы, которые представляют угрозу для нашей безопасности», — заявил член ЦК и секретарь комитета Компартии Греции в Восточной Македонии и Фракии Дионисис Кладис. Он уточнил, что авария с поездом лучшее тому подтверждение.

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По словам Кладиса, страну пытаются сделать участником конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что жители Греции не хотят этого, а транспортировка вооружения по территории республики делает ее мишенью. Протестующие развернули плакаты и скандировали лозунги против милитаризации государства.

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Утром 3 декабря в Александруполисе с рельсов сошел поезд. Он перевозил военную технику НАТО для нужд американских военных. Танки и бронетранспортеры планировали поставить в Прибалтику и балканские страны.