Активисты принесли к украинскому посольству унитазы взамен «украденных» с кораблей ВМФ Украины

Телеканал уточнил, что хулиганов задержали и доставили в полицию. В отношении активистов правоохранители составили административные протоколы. Уточняется, что прошедший 25 ноября пикет не был согласован.

Фото унитазов появилось в Telegram-канале «Остапа понесло».

Источник фото:Telegram-канал «Остапа понесло»

На унитазах также можно рассмотреть надписи: «ВМФ Украины», «Бронекатер Бердянськ» и другие.

Украине предложили отправить «посылочку с унитазами» Подробнее

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил с идеей отправить Киеву «посылочку из унитазов». Таким образом он ответил на упреки украинские военных в адрес России. Они заявили, что возвращенные корабли ВМФ Украины находятся в ужасном состоянии. Якобы оттуда пропали унитазы и другие мелкие предметы интерьера.

По словам Толстого, российская сторона ничего не забирала с кораблей. «Но если нашим украинским коллегам нужно собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать», — отметил он.

В середине ноября буксир «Яны Капу» и два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» вернулись на родину. Около года они простояли под арестом в России после случая в Керченском проливе. Тогда украинские моряки незаконно зашли в территориальные воды РФ. Они продолжали опасное маневрирование после требований российский пограничников остановиться. В итоге три корабля и находившийся на них экипаж задержали. Моряки в течение года находились под арестом в России. Они смогли вернуться на Украину только в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между двумя странами.