Активисты поставили деревянные гробы рядом с офисом Меркель

Активисты Move Politics Campact поставили к офису канцлера Германии Ангелы Меркель деревянные гробы. Акция должна была напомнить властям о ситуации с коронавирусом в ФРГ, а также призвать ужесточить канарнтинные меры, сообщил Ruptlу.

«По-прежнему умирает много людей, их число растет с каждым днем, и отделения интенсивной терапии в больницах уже переполнены», — объяснила пресс-секретарь организации Клара Кощис.

Она отметила, что Германия должна создать в стране такие условия, при которых сможет работать в дистанционном формате большее число сотрудников. По ее словам, это должно коснуться также работников заводов, добавили в «Газета.ru».